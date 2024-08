Atleta olímpico duerme en un parque y explica sus motivos

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido escenario de numerosas sorpresas y momentos inesperados, pero pocos tan curiosos como el de Thomas Ceccon, campeón olímpico italiano y una de las sensaciones de estos Juegos. Ceccon fue captado durmiendo en un parque, una imagen que ha generado asombro y debate. La fotografía fue publicada por el palista de Arabia Saudita, Husein Alireza, también participante en los Juegos.

A primera hora de la mañana, Alireza compartió en sus redes sociales la imagen de Ceccon descansando en un parque, lo que hizo que muchos se preguntaran las razones detrás de esta peculiar escena. Aunque no se ha confirmado oficialmente, es plausible pensar que Ceccon buscaba escapar del calor nocturno. Sin embargo, también se desconoce si el parque se encuentra dentro de la Villa Olímpica o en la ciudad de París.

Italy’s Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked🥇 pic.twitter.com/YIjjG3lwFo — Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 4, 2024

El atleta olímpico italiano explicó sus motivos

La situación de Ceccon no es aislada, ya que varios atletas han manifestado su descontento con las condiciones en la Villa Olímpica. La falta de aire acondicionado, el calor extremo y la incomodidad de las camas han sido temas recurrentes en las quejas. En sus declaraciones, Ceccon mencionó: “En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto… no es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben”.

Las condiciones adversas parecen haber afectado el rendimiento de Ceccon, quien no logró clasificarse para la final de los 200 metros espalda. “Me rendí al final… estaba un poco cansado, es difícil dormir tanto por la noche como por la tarde, entre el ruido y el calor. Sí, para mí también hace calor, en la Villa no hay aire acondicionado, no se come bien y hay problemas con la comida”, explicó el atleta italiano.

La noche en el parque podría haber sido un intento desesperado de Ceccon para encontrar un lugar más adecuado para descansar, especialmente considerando que tenía una competición importante al día siguiente: las series del relevo 4×100 estilos. Lamentablemente, el equipo italiano no logró clasificarse para la final, lo que añadió más frustración a la ya complicada situación del atleta.