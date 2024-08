El City y Atlético llegaron a un acuerdo por el traspaso de Julián Álvarez

Julián Álvarez, campeón del mundo con Argentina en 2022, dejará el Manchester City para unirse al Atlético de Madrid. El reputado periodista Fabrizio Romano ha sido el encargado de adelantar esta información, confirmando lo que hasta hace pocos días era solo un rumor que fue crediendo con el pasar de los días.

Según Fabrizio Romano, el traspaso de Julián Álvarez al Atlético de Madrid se ha cerrado en 75 millones de euros, más 20 millones en variables, lo que eleva la operación a un total de 95 millones de euros. Esta cifra convierte a Álvarez en uno de los fichajes más costosos en la historia del club madrileño. Para el Manchester City, la venta representa una ganancia significativa, considerando que el club inglés adquirió al jugador argentino por solo 14 millones de euros procedente de River Plate.

🚨🔴⚪️ Julián Álvarez to Atlético Madrid, here we go! Deal in place for €75m fixed fee plus €20m add-ons.

Julián has ACCEPTED the proposal for five year deal after talks with agent Hidalgo today.

Man City signed Julián for £14m and he’s now record sale for €95m package. pic.twitter.com/HwawVTyTrh

