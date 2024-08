Blake Lively usa el mismo vestido mariposa que llevó Britney Spears en 2002

Blake Lively ha causado sensación con los diferentes looks que ha lucido para promocionar su última película It Ends With Us, que llegará a las salas de cine el próximo 9 de agosto.

Sin embargo, el estilo más reciente acaparó toda la atención, pues la actriz decidió hacer un homenaje a a la princesa del pop Britney Spears.

“La reina que nos hizo a todos querer brillar, escribir y compartir nuestras historias”, escribió en sus historias, donde la vemos lucir el mismo vestido que Brit usó años atrás en su época de apogeo.

Se trata de un diseño de un diseño floral y colorido de Versace, que incluye un par de flores adornadas en la cintura.

El vestido de lentejuelas multicolor tiene un escote halter de un solo hombro y un corte diferente en el corpiño.

En una entrevista con revista People, la intérprete aclaró que no estaba recreando el look de Britney, sino vistiendo el mismo traje que una vez la artista usó.

Además, escribió palabras de apoyo para la próxima película autobiográfica de la cantante, cuya producción recayó en Universal Pictures y se basará en el libro The woman in me.

“Gracias por tu ejemplo y por tu contribución a que las mujeres cuenten sus historias. Estoy muy emocionada por tu película biográfica y por todo lo que tienes por venir”.

Película de la actriz

Blake Lively estuvo acompañada por las estrellas de Deadpool y Wolverine, Ryan Reynolds y Hugh Jackman, en el estreno mundial de la película el martes por la noche en la ciudad de Nueva York.

Ella, por supuesto, estuvo presente para apoyar a su esposo Reynolds y a su coprotagonista Jackman en el estreno mundial de la alfombra roja de Deadpool y Wolverine en julio.

En la cinta interpreta a Lily Bloom en la muy esperada adaptación a la pantalla grande de la exitosa novela de la autora Colleen Hoover que se lanzó en agosto de 2016.

Los proyectos de la artista incluyen la exitosa serie Gossip Girl y las exitosas películas The Age of Adaline , The Shallows y A Simple Favor.