Britney Spears responde a las críticas de Ozzy Osbourne

Britney Spears ha regresado a las redes sociales con gran actividad, compartiendo videos y fotos de ella misma. Sin embargo, la familia Osbourne ha expresado su descontento. En uno de sus podcasts, Ozzy Osbourne, de 75 años, criticó a Spears, afirmando que su comportamiento no es adecuado para alguien de su edad.

Ozzy manifestó estar harto de que la “princesa del pop” publique videos a diario y sugirió que necesita ayuda, insinuando que no está pasando por un buen momento en su vida diaria.

En Instagram, la cantante Britney Spears sube contenido diario sobre su vida, cómo se siente y utiliza el baile como método de expresión. Sin embargo, a Ozzy Osbourne esto no le agrada y la ha descalificado, llamando “nauseabundos” sus movimientos.

Ozzy ha afirmado estar harto de ver esos videos, refiriéndose a ella como una “pobre vieja” porque tiene que verla “todos los malditos días”. Incluso Kelly Osbourne, en el famoso podcast, destacó que siente pena por Britney y por lo que hace en redes sociales, considerando muy triste su comportamiento en dichas plataformas.

Tras las críticas, la intérprete de “Baby One More Time” decidió responder a los comentarios sobre sus publicaciones en redes sociales. Britney Spears ha mencionado repetidamente que ama bailar y lo ve como una forma de expresión, por lo que contestó sin guardarse nada, incluso defendiendo a Kate Beckinsale, quien también fue criticada.

