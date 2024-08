Guatemala ya tiene fecha para su debut en la Liga de Naciones de Concacaf 2024/25

El próximo mes de septiembre marcará una fecha importante para la selección nacional de Guatemala, ya que se estrenará en la Liga de Naciones de Concacaf 2024/25. Con el calendario ya revelado, los aficionados guatemaltecos están expectantes de ver cómo su equipo se desempeñará en esta importante competencia regional. En este artículo, te presentamos todos los detalles sobre los primeros partidos de Guatemala en el torneo.

Guatemala está ubicada en el Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf, donde competirá contra equipos de alto nivel. Sus primeros dos partidos se jugarán en condición de local, en el estadio Doroteo Guamuch Flores, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol guatemalteco.

El primer encuentro está programado para el 5 de septiembre a las 20:00 horas. Guatemala se enfrentará a Martinica, una selección que ha demostrado ser competitiva en torneos anteriores. Este partido será crucial para que la Azul y Blanco comience con el pie derecho y sume sus primeros puntos en el grupo.

El segundo partido se llevará a cabo el 9 de septiembre a las 20:00 horas, también en el estadio Doroteo Guamuch Flores. En esta ocasión, el rival será Costa Rica, una de las selecciones más fuertes de la región. Este encuentro será una verdadera prueba de fuego para Guatemala, que buscará consolidarse como un equipo sólido y competitivo.

El Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf no será fácil para Guatemala. Además de Costa Rica y Martinica, el grupo incluye a Guadalupe, Guyana y Surinam. Cada uno de estos equipos tiene su propio estilo de juego y nivel de competencia, lo que promete partidos emocionantes y desafiantes.

La Liga de Naciones de Concacaf 2024/25 tiene un formato que incentiva la competitividad. Los primeros y segundos lugares de cada grupo (cuatro equipos en total) avanzarán a los Cuartos de Final, donde se unirán a los cuatro equipos mejor clasificados de la Liga A: México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Este formato asegura que solo los mejores equipos tengan la oportunidad de llegar a las etapas finales y competir por el título.

Además de la gloria de ganar la Liga de Naciones, este torneo sirve como clasificatoria para la Copa Oro Concacaf 2025, que se celebrará el próximo verano. Aunque Concacaf aún no ha anunciado los criterios exactos de clasificación, es seguro que el desempeño en la Liga de Naciones será fundamental para determinar qué equipos participarán en la Copa Oro.

The schedule for League A Group Stage have been decided! 🔥 pic.twitter.com/O1QSTZK6eR

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) May 23, 2024