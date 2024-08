Kylian Mbappé se incorporó a los entrenos del Real Madrid

El Real Madrid ha recibido una inyección de energía y talento con la incorporación de Kylian Mbappé a la pretemporada del equipo. Tras su esperado fichaje, el delantero francés ya ha comenzado a trabajar junto a sus nuevos compañeros bajo la supervisión del técnico Carlo Ancelotti y el preparador físico Antonio Pintus.

El retorno de varios jugadores que habían estado ausentes debido a compromisos internacionales ha permitido a Ancelotti contar con toda su plantilla. Dani Carvajal, Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy se unieron a los entrenamientos, completando así el grupo que disputará los próximos desafíos de la temporada. Estos regresos han sido fundamentales para Ancelotti, quien busca optimizar la cohesión del equipo y preparar una estrategia efectiva para los próximos encuentros.

