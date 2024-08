Tim Walz llama “raro” a J.D. Vance y lo reta a un debate televisado

El recién nombrado candidato demócrata a la Vicepresidencia, el gobernador de Minesota, Tim Walz, calificó de “raro” a su rival republicano, J.D. Vance, y lo retó a un debate televisado. “Estos tipos son espeluznantes, son muy raros”, declaró Walz sobre los republicanos el martes, en su primer mitin electoral en Pensilvania junto a la candidata demócrata, Kamala Harris, repitiendo el calificativo utilizado contra sus rivales que lo catapultó a la fama.

Tanto Walz ,como J.D. Vance, senador por Ohio y ‘número dos’ del republicano Donald Trump, fueron nombrados para atraer votos de las clases trabajadoras del cinturón industrial del Medio Oeste del país, pero el demócrata quiso distanciarse de su contrincante.

“Tim va a esta listo (para gobernar) desde el día uno. Cuando lo comparas al compañero de fórmula de (Donald) Trump es como comparar al equipo titular de la universidad con el suplente”, indicó Harris en la presentación hoy de la fórmula demócrata ante unas 10 mil personas en Filadelfia.

El gobernador de Minesota dijo que creció con “gente normal en el corazón del país”, en contraste con Vance, quien estudió en la prestigiosa Universidad de Yale y “su carrera fue financiada por los multimillonarios de Sillicon Valley”, afirmó. “No puedo esperar a debatir con este chico”, afirmó Walz, quien saca 20 años de diferencia a Vance.

What a reception. And no one I’d rather campaign alongside than you, @KamalaHarris. pic.twitter.com/R7Sctio3jN

— Tim Walz (@Tim_Walz) August 6, 2024