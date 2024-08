Imane Khelif responde con oro a la controversia sobre su género

La boxeadora argelina Imane Khelif concluyó sus controvertidos Juegos de París con el título de campeona olímpica tras derrotar a la china Liu Yang en la final, un premio que para la medallista de oro sirve de respuesta a la ola de controversias y debates creados sobre su propio género.

Dichas dudas no surgieron en París con motivo de los Juegos Olímpicos. Precisamente su rival en el escenario de Roland Garros fue campeona del Mundo 2023 en Nueva Dehli, un torneo del que Khelif fue expulsada.

Imane Khelif (Tiaret, 25 años) ha sido centro de una polémica desde que hace unos días ganara una pelea en solo 45 segundos que puso las miradas sobre sus altos niveles de testosterona.

Khelif no perdió un solo asalto en sus tres primeras peleas en París, pero enseguida se tuvo que enfrentar a un intenso debate que duda sobre su género.

Imane Khelif se ha convertido en la segunda medallista de oro en el boxeo de su país, después de Hocine Soltani (1996).

En su periplo por la competición en París, Khelif comenzó con una escena extraña. Su primera rival, la italiana Angela Carini, abandonó la pelea después de sólo 45 segundos, diciendo que sentía demasiado dolor por sus golpes.

Finalmente, Khelif cumplió su objetivo: ganar la medalla de oro, lo único que puede compensar la lluvia de criticas y dudas sobre su condición de genero. Sus compatriotas fueron felices en las gradas de Roland Garros, que rugía con los bailes de la campeona.

Ni qué decir con el himno de su país. Como a la antigua usanza, Khelif salió a hombros del ring, al ritmo de música argelina. Se vino abajo Roland Garros. Esta vez no con los golpes de Djokovic ó Nadal, sino con los de la nueva campeona olímpica.

🚨 IMANE KHALIF STEALS GOLD MEDAL IN WOMEN’S BOXING.

Today, the IOC allowed a male boxer with XY chromosomes to win a gold medal in women’s boxing, beating 4 women to get there.

For shame. Women’s sports is a joke.

SAVE WOMEN’S SPORTS. #Paris2024 pic.twitter.com/Zms6jACk2r

