La historia detrás de las zapatillas de Letsile Tebogo

El botsuano Letsile Tebogo, nuevo campeón olímpico de los 200 metros, dedicó la victoria en el estadio de Saint Denis a su madre Seratiwa, fallecida al pasado mayo.

El primer campeón olímpico de la historia de su país compitió con unas zapatillas en las que tenía una pegatina con las iniciales de su madre, a la que estaba muy ligado y que estuvo junto a él cuando el pasado año logró la plata en los 100 y el bronce en los 200 en los Mundiales de Budapest.

“Creo que ella podría ser una de las personas más felices del planeta porque creyó en mí, y yo tenía muchas dudas sobre mí mismo”, afirmó Tebogo, que no dudó en mostrar al mundo sus zapatillas tras hacerse con la victoria.

El velocista botsuano explicó que sabía que tenía que hacer una carrera perfecta para vencer y equilibrar la buena salida que tiene el estadounidense Kenneth Bednarek, a la postre plata por delante de su compatriota Noah Lyles.

“Sabía que tenía que igualar a Kenny en la salida porque él tiene la mejor salida. Tuve que ejecutar todo lo que hicimos en el entrenamiento. La primera vez que comencé mi entrenamiento para los Juegos Olímpicos, perfeccionamos la curva todos los días, sin fallar. Sabía que si podía lograr esa perfección hoy y no tropezar desde el comienzo podía igualarle”, explicó.

Tebogo consideró que él no puede ser el rostro de la velocidad en este momento, ‘honor’ que concedió a Lyles y opinó que el hecho de que este hubiera competido después de haber dado positivo por covid-19 no puso a los demás atletas en riesgo.

“No diría que corríamos riesgo porque no es un deporte de contacto. Incluso durante los calentamientos en la sala de llamadas, él estaba allí solo. Me pregunté por qué. No quería hacer suposiciones sobre lo que podría estar pasando”, afirmó el botsuano, quien señaló que lo que hace a su país especial en el atletismo “son los entrenadores”.

The first ever gold medal for Botswana in the history of the OLYMPICS.

Letsile Tebogo just did that ‼️

19.46 AREA RECORD in the men’s 200m final 🤯#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/dR3JoYoKAu

— World Athletics (@WorldAthletics) August 8, 2024