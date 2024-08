Secretaría de las Mujeres de la CDMX pide sacar de LCDLFM a Adrián Marcelo

La noche del 6 de agosto, La Casa de los Famosos México vivió uno de los momentos más polémicos cuando Adrián Marcelo tuvo una acalorada pelea con Gala Montes.

El presentador fue acusado de atacar a la actriz y burlarse de los problemas de salud mental que ella atraviesa, sus acciones causaron enojo de miles de mexicano.

Ahora la Secretaría de las Mujeres de la CDMX emitió un comunicado en el que condenó lo ocurrido en el reality.

El organismo, dirigido por Ingrid A. Gómez Saracíbar, expresó su total rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad y dignidad de las personas, especialmente de las mujeres.

Ante los comentarios vertidos en @LaCasaFamososMx , la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México exhorta a la productora @ronogueron a que tome las medidas necesarias y se posicione por la no violencia contra las mujeres. @Televisa @VIX @TeleUniPRTeam pic.twitter.com/pv9nVymRSI

La SeMujeres afirmó que lo ocurrido en el programa “refuerza prejuicios y estereotipos que perjudican la imagen de las mujeres y limitan su participación y desarrollo en la vida pública”.

Además, en el comunicado aseguran que la producción debería abordar la polémica desde otro punto de vista:

“Urge revisar e incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en los contenidos de los programas de televisión, en cualquiera de sus diferentes formatos, con el fin de propiciar cambios culturales y sociales en favor de la igualdad y la no discriminación”.

También exhortó a la productora ejecutiva de LCDLFM, Rosa María Noguerón, a tomar las medidas necesarias y pidió la eliminación de personajes que practiquen conductas violetas contra las mujeres del programa.

Luego de la sanción impuesta por la producción, donde nominaron a todos, aunado a que le quitaron el liderazgo de la semana, Adrián Marcelo se tornó cabizbajo con sus compañeros.

Esto fue acompañado por un breve comentario donde dijo que estaba cansado, con altos niveles de ansiedad y lo único que anhelaba era dejar el programa e incluso el medio.

“Tengo los niveles de ansiedad… no sólo quisiera irme de la casa wey, me quisiera ir del medio wey, me asquean ciertas cosas”.