Manchester City conquista la Community Shield 2024

El Manchester City, bajo la dirección de Pep Guardiola, ha añadido otro trofeo a su ya impresionante vitrina, al proclamarse campeón de la Community Shield 2024. En un duelo emocionante, el City logró superar al Manchester United en la tanda de penaltis, rompiendo así una racha de tres derrotas consecutivas en esta competición.

El choque en Wembley comenzó con un City que, pese a las ausencias de figuras clave como Rodrigo, Phil Foden y Kevin De Bruyne (quien solo jugó unos minutos), supo imponer su estilo de juego. Guardiola, conocido por su habilidad para adaptarse a las circunstancias, optó por un once inicial con varios jóvenes, quienes no desentonaron y mostraron una gran entrega desde el primer minuto.

Las primeras oportunidades del encuentro fueron para los ‘Cityzens’. Rico Lewis, Oscar Bobb y un Erling Haaland algo desaparecido, intentaron sin éxito abrir el marcador. La ocasión más clara de esta primera mitad vino de los pies de James McAtee, canterano con experiencia en la Premier League tras su paso por el Sheffield United, quien estrelló un disparo en el poste, dejando al City cerca de tomar la delantera.

Por su parte, el Manchester United, dirigido por Erik Ten Hag, tuvo un inicio titubeante, pero poco a poco fue encontrando su ritmo. Fue Amad Diallo quien empezó a generar peligro, especialmente por la banda defendida por Josko Gvardiol. El marfileño se convirtió en una amenaza constante y estuvo cerca de marcar tras una combinación con Casemiro que terminó en un pase de la muerte para Mason Mount. Sin embargo, el inglés no llegó a tiempo para concretar la jugada.

El encuentro se mantuvo igualado hasta que Ten Hag decidió hacer un cambio cuádruple en el minuto 60, como si se tratara de un amistoso. Sacó a Mount y reforzó la presencia en el área con Scott McTominay, colocó a Facundo Pellistri en lugar de Diallo, sustituyó a Maguire por el joven Toby Collyer, y lo más importante, introdujo a Alejandro Garnacho, quien cambió la dinámica del partido.

El argentino Garnacho, conocido por su velocidad y desequilibrio, rápidamente se convirtió en el principal receptor de los pases largos de Bruno Fernandes. El portugués, quien estuvo cerca de anotar un golazo que fue anulado por fuera de juego, asistió a Garnacho en varias oportunidades. En una de ellas, Garnacho dejó a Marcus Rashford solo frente al gol, pero el inglés desperdició la oportunidad estrellando su disparo en el poste.

La recompensa para Garnacho llegó en el minuto 82, cuando aprovechó un pase en profundidad de Bruno Fernandes, recortó hacia el interior y con un disparo al palo corto, parecía haber sentenciado el partido a favor del United.

Cuando todo indicaba que el United se llevaría el título, el City logró igualar en el último suspiro del partido. Una gambeta y centro de Oscar Bobb encontró la cabeza de Bernardo Silva, quien con un certero remate envió el balón al fondo de la red, llevando el encuentro a la tanda de penaltis.

En los penaltis, la tensión se hizo palpable. Bernardo Silva falló el primer lanzamiento para el City, despertando los fantasmas de la eliminación en las semifinales de la Champions League contra el Real Madrid el año anterior. Sin embargo, Jadon Sancho, quien también falló en la final de la Eurocopa 2021 en este mismo estadio, no pudo convertir su tiro para el United, manteniendo la igualdad en la tanda.

La tanda de penaltis se mantuvo pareja hasta el decimoquinto lanzamiento, cuando Johnny Evans, del Manchester United, mandó su disparo por encima del larguero. Manuel Akanji, del City, no falló su oportunidad y con un remate seguro, selló la victoria para los ‘Sky Blues’.

Con esta victoria, el Manchester City rompió una racha de tres derrotas consecutivas en la Community Shield, habiendo caído en años anteriores ante el Leicester City, el Liverpool y el Arsenal. Este triunfo no solo representa un nuevo título para Guardiola y sus dirigidos, sino también un impulso moral importante de cara a la temporada 2024-2025.

AKANJI WINS IT! 🏆@ManCity are your 2024 #CommunityShield winners 🔵 pic.twitter.com/2EoMZu55aG

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 10, 2024