La constelación de estrellas que iluminó los Juegos Olímpicos París 2024

Los Juegos de París 2024 se desarrollaron bajo la luz de una constelación de estrellas deportivas que obtuvieron resultados para la historia. Estas fueron algunas de ellas:

Hace mucho tiempo que Armand Duplantis compite contra sí mismo y, cada vez que salta a una pista, la pregunta es por cuánto ganará. En grandes escenarios como el Estadio de Francia, el sueco se viene arriba y eso es lo que hizo en París, dónde ganó con treinta centímetros de diferencia sobre el segundo clasificado, el estadounidense Sam Kendricks.

Además, Duplantis brindó a los casi 80.000 asistentes una noche de atletismo que será difícil de olvidar. Con la victoria más que asegurada, buscó un nuevo récord del mundo y, tras dos intentos fallidos, al tercero subió al cielo de París y rebasó con su pértiga el listón en los 6,25 metros.

Tres años después de sufrir una crisis mental en plenos Juegos de Tokio, Simone Biles se paseó por el escenario olímpico de París como una prima donna: condujo al oro al equipo de Estados Unidos, ganó el concurso general individual y se impuso en salto.

Incluso en la derrota demostró su grandeza, al postrarse ante su principal rival, la brasileña Rebeca Andrade, que le quitó el título en suelo. Ha ganado once medallas olímpicas a lo largo de su carrera, cuatro de ellas en París.

El balance final de Simone Biles en París 2024 queda en tres oros (llegó a siete) y una plata (alcanzó las once medallas totales). No superó lo hecho en Río 2016, pero sí algo más importante: los problemas experimentados y padecidos en Tokio. Ese mérito, ese crecimiento, ese… pic.twitter.com/GwajN5FSTm

Novak Djokovic cerró el círculo y a los 37 años, en el año más discreto de su carrera, amenazado por la irrupción de la generación que lideran Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, logró el oro olímpico que tanto ansiaba.

Hombre récord, ganador de veinticuatro Grand Slam, terminó con esa obsesión al conquistar París 2024 un mes y medio después de ser operado del menisco de la rodilla derecha y en sus cuartos Juegos Olímpicos. De esa forma amarró el Golden Slam -los cuatro Grand Slams y el título olímpico- y se unió a Steffi Graf, Andre Agassi, Rafael Nadal y Serena Williams, después de ganar en la final disputada en la cancha Philippe Chatrier a Alcaraz.

El luchador cubano de grecorromana Mijaín López se convirtió en el primer deportista en lograr cinco oros olímpicos consecutivos en una misma prueba individual, en su caso en la categoría de 130 kilos.

López, que cumplirá 42 años el próximo día 20, ha ganado el oro de forma ininterrumpida en esta competición desde Pekín 2008. Anunció su retirada nada más terminar el combate por el campeonato, con la tradicional ceremonia de quitarse las zapatillas y dejarlas sobre la colchoneta.

How it started ↔️ how it’s going.

Five Olympics, five golds, one Mijain Lopez. 🇨🇺🥇🥇🥇🥇🥇 pic.twitter.com/Mqo40yoyaM

— The Olympic Games (@Olympics) August 6, 2024