Skai Jackson fue arrestada por violencia doméstica contra su novio

Skai Jackson fue arrestada la semana pasada por violencia doméstica luego de un altercado con su novio, así lo confirmó Page Six.

La actriz de 22 años, que saltó a la fama gracias a Disney Channel, enfrentó cargos después de que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmara los hechos.

Ella y su pareja estaban en el centro comercial Universal CityWalk en Hollywood, California, cuando el personal de seguridad observó una disputa entre ellos.

Former Disney Star Skai Jackson Has Been Arrested For D*mestic Battery After Public F*ght With Her Boyfriend While Pregnant And Engaged.😳 pic.twitter.com/B1qDcyIN0m

— Poetik Flakko (@FlakkoPoetik) August 13, 2024