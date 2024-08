Willy Coito apunta a la victoria ante Marathon de Honduras

Comunicaciones Fútbol Club, se prepara para un partido vital en su camino en la Copa Centroamericana de Concacaf. En el marco de la tercera jornada del torneo, el conjunto crema enfrentará al Marathón de Honduras, un rival que no solo compite por los mismos objetivos, sino que además cuenta con jugadores que en el pasado reciente vistieron la camiseta del club guatemalteco.

En una conferencia de prensa realizada este martes, el técnico de Comunicaciones, Willy Coito Olivera, acompañado por el mediocampista Jesús López, ofreció sus impresiones sobre el partido que se disputará el próximo miércoles 14 de agosto en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. El encuentro está pactado para las 20:00 horas, y se espera una gran afluencia de aficionados cremas para apoyar a su equipo.

Willy Coito espera un triunfo crema ante Marathon

El entrenador uruguayo no dudó en resaltar la trascendencia de este partido, subrayando que una victoria significaría un paso crucial hacia la clasificación a la siguiente fase del torneo. “Sabemos de la importancia del partido, la importancia de ganar de local. Sumando tres puntos daríamos un paso importante para la clasificación. Sabemos al rival que vamos a enfrentar, tienen buenos jugadores. No podemos dar ventajas, tenemos que ser ordenados y comprometidos”, expresó Coito Olivera, dejando en claro que su equipo no puede permitirse errores ante un adversario directo como el Marathón.

Uno de los puntos destacados por el técnico fue la evolución que ha mostrado el equipo en los primeros partidos de la temporada. Comunicaciones, que busca ser protagonista tanto en el torneo local como en la competencia internacional, ha mostrado una mejoría en su rendimiento colectivo e individual. “Estamos contentos con la evolución del equipo, la evolución se está viendo. Conforme vayan pasando los partidos, los jugadores se van a ir soltando más. Debemos demostrar que vamos en ascenso. Tenemos un plantel en donde cualquier jugador puede ser titular, eso nos ayuda a pelear los dos campeonatos”, comentó el estratega, evidenciando la profundidad y calidad del plantel a su disposición.

El partido contra Marathón tiene un componente especial, dado que dos de sus jugadores, Juan Anangonó y Junior Lacayo, tuvieron un paso exitoso por Comunicaciones. Ambos futbolistas fueron piezas clave en la consecución de títulos importantes para el club crema, y ahora regresan al estadio donde lograron tantos éxitos, pero esta vez como adversarios.

Coito Olivera no ignoró este hecho en su análisis: “Sabemos de la importancia del partido, el triunfo hace que dependamos de nosotros mismos. Enfrentaremos a un rival directo, debemos ser ordenados. Ellos tienen jugadores importantes como Juan (Anangonó), a quien conocemos muy bien, un jugador que nos dio mucho. También Junior Lacayo, que estuvo con nosotros. Tenemos que tomar precauciones”, concluyó.