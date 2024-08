Héroes del Silencio reciben críticas por “ilusionar a fans”

Héroes del Silencio habían ilusionado a sus millones de fans al compartir el mensaje: “Estád atentos. En próximos días todos seremos más Héroes”.

El mensaje suponía un posible regreso de la icónica banda, sin embargo, la noticia fue otra. Los fans se llevaron una gran desilusión cuando se enteraron de qué se trataba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Héroes del Silencio (@heroesdelsilenciook)

Héroes del Silencio revela sorpresa

Tal y como lo anunciaron hace unos días, los creadores de éxitos como Maldito Duende o La Chispa Adecuada compartieron una publicación. Resulta ser que la esperada sorpresa radicaba en una nueva página web con el fin de brindar una mejor experiencia a cada uno de sus seguidores.

“Los mejores fans se merecen la mejor web”, así anunciaron este nuevo portal.

En esta nueva página, los fans podrán conocer la historia de la banda, la tienda, su discografía, entre otras cosas. También se encuentran las redes sociales de Bunbury e integrantes de Héroes del Silencio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Héroes del Silencio (@heroesdelsilenciook)

Las reacciones

Como ya lo mencionamos, esta noticia no trajo buenas reacciones ya que los fans estaban completamente confiados en que se podría tratar de una nueva gira.

Así que los seguidores no tardaron en mostrar su descontento con la banda dejando comentarios desilusionados.

“¿Es la sorpresa? Y la gira? Nunca nada?”, “Ni mi ex me ilusionó tanto”, “Casi me da un paro de saber que posible regresen y sacan está Web”, “Puuuuuu así como más nos ilusionan, deberían pensar”, “¿Para qué quiere una banda separada y sin noticias una página web? Es absurdo! Déjense ya reír de nosotros!”, “Esto es tonto”, “Quién maneja sus redes sociales o se le ocurrió esta idea, nosotros queremos a Heroes de regreso”, fueron algunos de los comentarios.

El anuncio de Héroes del Silencio… El anuncio 🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/v5bShUthVq — PogoConcerts (@PogotaConcerts) August 14, 2024

Jajajaja los comentarios al anuncio de héroes del silencio en Instagram son una joya pic.twitter.com/sdNuEx474a — FΞЯNAИDO (@ferch0_6) August 13, 2024

Mira también: