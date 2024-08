Amanda Bynes luce irreconocible tras batallar contra las adicciones

Amanda Bynes, al igual que le sucedió a varias estrellas infantiles, cayeron en lo más profundo después de estar en la cima de Hollywood.

La actriz actualmente tiene 38 años y luce completamente irreconocible a como la vimos en sus roles más destacados, cuando tenía entre 14 y 20 años.

Tras su reciente alta de un hospital psiquiátrico en 2023, ha sorprendido a todos con un cambio físico y emocional que ha captado la atención del mundo.

Fue ella misma quien ha mostrado este cambio a través de su perfil de Instagram, donde no tiene publicaciones, solo algunos videos que ha publicado en sus historias.

La apariencia actual sorprendió a decenas de fans e incluso tiene un tatuaje en el rostro. Luce un cabello negro, ojos delineados de color oscuro y una mirada sombría.

En 2010, Amanda Bynes anunció su retiro de la actuación y, a partir de 2012, la actriz comenzó a tener una serie de conflictos legales públicos; primero fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol.

En mayo del año siguiente, la señalaron de peligro imprudente y posesión de marihuana, debido a que la encontraron fumando en el vestíbulo del edificio de Manhattan, donde habitaba.

Meses después, fue detenida por presuntamente ocasionar un pequeño incendio en una vivienda del condado de Ventura.

La artista fue hospitalizada y sometida a una evaluación mental. Sus padres, Lynn y Rick Bynes, se vieron obligados a solicitar la tutela y fue concedida a su madre.

Sin embargo, la conducta errática continuó, ya que primero acusó a su progenitor de abuso sexual y emocional, pero luego lo desmintió:

Fue hasta finales del 2022 que estuvo bajo la tutela legal de sus padres. En marzo del año siguiente fue vista deambulando desnuda por las calles y pidió ayuda al 911.

Amanda Bynes has been placed on a psychiatric hold after she was caught roaming the streets naked and alone.

She waved someone down and called 911 on herself saying she was having a psychotic break.

👀#AmandaBynes pic.twitter.com/AmN4o6052D

— Joseph Morris (@JosephMorrisYT) March 20, 2023