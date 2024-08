Lamentan muerte del comediante Perry Kurtz tras ser atropellado

El comediante Perry Kurtz, conocido por su participación en el programa de televisión “American Got Talent” falleció a los 73 años luego de ser atropellado en las calles de Los Ángeles, EE. UU. Medios de EE. UU. informaron que la policía detuvo en su casa a un sospechoso del accidente de tránsito, por los delitos de sospecha de atropello, fuga del lugar de los hechos y la muerte del artista.

Sin embargo, fuentes internacionales precisaron que el detenido fue liberado poco después, tras pagar una fianza de USD$30 mil, pero deberá volverse a presentar ante la corte el próximo 13 de septiembre de 2024. Medios como el diario Los Ángeles Times recordaron que el fallecido, originario de Filadelfia, fue comediante durante 51 años.

Los registros históricos dan cuenta que Perry Kurtz inició su carrera en 1973, gracias a sus múltiples participaciones en concursos de humor.

Después de triunfar en Nueva Jersey, el comediante trasladó su domicilio al estado de San Francisco.

En su carrera profesional, el artista tuvo la oportunidad de ser telonero del actor Robin Williams.

Poco antes de su muerte, Perry Kurtz publicó un video en su perfil de Facebook, donde mostraba una actuación en un programa de televisión.

I’ll Always Remember Us This Way (new) At The Barrel in Sherman Oaks https://t.co/MvSPcy0nE7 via @YouTube

— Perry Kurtz (@perrykurtz) August 10, 2024