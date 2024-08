“¡Lo lograste, Mica!”; Adriana Ruano, satisfecha por complacer el deseo de su padre

Adriana Ruano, la primera medallista de oro olímpico del deporte guatemalteco, visitó este martes Emisoras Unidas de Guatemala para recordar aquellos momentos que le marcaron durante su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, edición que ha sido la más exitosa del país en una cita universal.

Se habló de todos los detalles, desde cómo vivió el bronce de su compañero y casi hermano (amistad) Jean Pierre Brol, hasta los detalles importantes de su final, la obtención de su medalla, la visita al papa Francisco, su voluntariado y temas muy privados como su familia y gustos, no solo deportivos, sino musicales.

Pero la entrevista realizada en el programa A Primera Hora tuvo un momento muy emotivo, y fue cuando se recordó a su papá fallecidos, quien, para Adriana Ruano, siempre estuvo junto a ella en la final del foso olímpico de los Juegos Olímpicos París 2024.

#APrimeraHora | La medallista de oro en París 2024 visitó la cabina de @EmisorasUnidas, y habló sobre su histórico logro, sus inicios, las personas que le han apoyado y la necesidad de mejorar las instalaciones para practicar este deporte 🇬🇹🥇

Una mariposa

Adriana Ruano contó que durante su carrera, y tras la muerte de su padre, el doctor Luis Ruano, en sus competencias siempre existe la parición de una mariposa, de la cual ella no tiene duda que es una representación de su padre.

Incluso, en la final del foso olímpico de los Juegos Olímpicos París 2024, que se celebró en Châteauroux, Francia, una aparición de una mariposa marcó su competición.

Adriana Ruano recuerda que su padre le decía que lo único que él quería era que ella disfrutara de lo que hacía. “Yo me lo imagino con mi mamá y mi hermano en ese abrazo último que nos dimos. Yo sentí ese abrazo (tras ganar el oro)”, recordó la medallista olímpica durante su entrevista. Adriana Ruano también confiesa que su padre la llamaba “Mica”.

#APrimeraHora🇬🇹🥇 | Adriana Ruano, medallista olímpica, recuerda a su padre: "Mi padre me decía que lo único que querría que disfrutara lo que hacía. Yo me lo imagino con mi mamá y mi hermano en ese abrazo último que nos dimos. Yo sentí ese abrazo (tras ganar el oro)".

“Misión cumplida”

Asimismo, se le preguntó qué le diría a su padre tras ese gran logro que le ha dado al país: “Bueno, primero abrazarlo; yo tengo tan presente el último abrazo que le di, antes de irme a mi campamento en República Dominicana. Lo siento, siento ese último abrazo. Creo que no le diría mucho, más que abrazarlo y decirle misión cumplida”.

Añadió: “Sé que esto no es el fin de mi carrera, por supuesto que no, es el inicio y vamos a seguir luchando por más. Misión cumplida al haber podido disfrutar de un proceso y de la competencia que inició en Tokio 2020 y que hoy bendito Dios logré lo que mi papá tanto quería”.

#APrimeraHora🇬🇹🥇 | Adriana Ruano recuerda el último abrazo con su papá.

Abba: Chiquitita

“Chiquitita, sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen; otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto, quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita…”, esa es parte dela canción Chiquitita de Abba, una melodía que tiene mucho significado en la vida de la guatemalteca.

Al ser consultada sobre su música preferida, Adriana Ruano, contestó: “Una que no es que la escuche a diario tampoco, pero puedo decir que es mi favorita y me identifica mucho, es Chiquitita, de Abba; que es la que cantábamos con mi papá, que siempre me la dedicaba”.

Y es así, como Adriana Ruano recordó a su papá fallecido en junio de 2021, un mes antes de celebrarse los Juegos Olímpicos 2020, celebrados en el 2021, y en los cuales, Adriana Ruano fue parte como voluntariado. Toda esa historia, Ruano la contó acompañada por su madre Yany Oliva, quien también fue parte de la entrevista en Emisoras Unidas.

#APrimeraHora🇬🇹🥇 | Conoce los gustos musicales y deportivos de Adriana Ruano, la mujer de oro del deporte nacional.