Cazzu revela por qué eliminó todo de sus redes sociales

Cazzu resultó siendo una de las principales afectadas en la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

La cantante argentina tiene una hija de 11 meses con el artista mexicano, ambos eran la pareja feliz pero hasta hace unos tres meses todo cambió.

Él decidió terminar la relación con Julieta y comenzó un romance con Ángela, que terminó en una boda el pasado 24 de julio. Estos provocó que el trio fuera el centro de la atención.

Por lo tanto, la rapera decidió que era momento de alejarse de, como ella misma lo llama, este “infierno”. Eliminó todo rastro de su relación con su ex, incluso las imágenes donde aparece Inti.

Ahora reapareció en los medios de comunicación después de meses alejada de absolutamente cualquier contacto con la prensa.

Lo hizo en el podcast argentino llamado “Esto es ¡FA!”, en donde habló sin tapujos de cómo se protegió a ella misma de la inmensa cantidad de reacciones a lo que sucedió.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada”, dijo

“Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me toque una chispa. Ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón”, señaló.

Quieren saber porqué

Confesión de la cantante

Cazzu reveló que desde hace dos meses no tiene ninguna aplicación de redes sociales descargada en su celular, por lo que no sabe qué pasa en el exterior.

También habló de la decisión de desaparecer para evitar recibir odio por parte de los fanáticos de la pareja del momento y para hacerse responsable de su paz y de la crianza de su hija Inti.

“Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama”, dijo.

“Los artistas somos todos muy distintos. No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”.