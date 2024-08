Emisoras Unidas sorprende a Adriana Ruano con una llamada especial

De todos es sabido que la hoy medallista de oro olímpico de Guatemala no inició en el deporte que la catapultó a la gloria. Adriana Ruano, de 29 años, tuvo en sus inicios el deporte de la gimnasia. Exactamente cuando ella tenía tres años y medios ya daba sus primeros pasos en ese deporte que tuvo que dejar debido a una lesión la cual la podía dejar parapléjica.

Adriana Ruano no desmayó y encontró en el tiro con armas de caza su nueva casa. Y la historia la conoce no solo Guatemala, sino el mundo entero: “Adri” logró la medalla de oro en el foso olímpico de los Juegos Olímpicos París 2024.

Durante su visita a Emisoras Unidas de Guatemala, donde Adriana Ruano fue entrevistada en el programa A Primera Hora, la emisora le tenía preparada una sorpresa. El contacto telefónico desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos, con Gerson Ramírez, su primer entrenador (gimnasia).

Una niña correcta

Con varios gestos de sorpresa y sin dar crédito a lo que estaba viviendo, Adriana Ruano escuchó las palabras de su entrenador, quien la conoció desde los tres años y medio: “Es increíble el recorrido y camino de Adriana, extraordinario. Tres años y medio en talento, pero lo más hermoso de ella fue su chispa, alegría, inocencia. Siempre tuvo una luz, una chispa en sus ojos, y aunque sus sueños han sido tan grandes para lograr lo que ahora logró, ella nunca dejó de ser quien ella siempre fue, una niña honesta, íntegra, correcta y determinada”.

Gerson Ramírez, continuó: “Cayó muchas veces, pero nunca se rindió. Y eso es lo más extraordinario de Adriana. Pese a tener esos sueños y metas grandes, nunca dejó de pensar en las personas alrededor de ella, nunca dejó de pensar de que su vida tiene propósitos y que ella tiene una misión en este mundo, y que no solamente es competir, sino que el hecho de llegar tan lejos y no perder una gota de humildad, en realidad muestra quién ella ha sido”.

El primer entrenador de Adriana Ruano, Gerson Ramírez, le dijo vía telefónica: “Adriana te quiero mucho, mis lágrimas también se derramaron junto contigo, y quiero que sepas que tienes un lugar especial en mi corazón, y no solo por lo que has logrado, porque sé que lograrás más y vas a llegarás más alto. Tu has permitido que nosotros los que te amamos sigamos estando contigo”.

Agradecimiento

Con voz quebrada, la atleta más importante en la historia del país contestó: “Gerson fue mi primer entrenador de toda mi vida. Me recibió a los tres años y medio en el Gimnasio Internacional Cubano junto con Paola Bonilla”.

Añadió: “Quiero agradecerle, Gerson, ha estado desde que tenía tres años y medio y aún mantenemos esa amistad, cariño, y no solo con él, sino con toda su familia. Tengo tanto que agradecerle a él, fue mi formador en mi primer deporte. Para mí es mi familia, me quedo corta con las palabras”.

Por último, y un poco ya relajada y asimilando la situación, Adriana Ruano confesó: “Tengo ganas de abrazarlo y agradecerle por tanto. Ya pronto estaremos por ahí Gerson. Siempre me formó con mucho cariño y con cosas positivas que cuesta encontrar con los formadores, pero tengo la bendición de que es mi familia. Cuando se da la oportunidad tratamos de vernos, ya que el vive en Estados Unidos”.