Obama: “EE. UU. está listo para un nuevo capítulo” con Harris como presidenta

El expresidente de EE. UU., Barack Obama, en su discurso en la Convención Nacional Demócrata, dibujó una posible victoria de la candidata del partido, Kamala Harris, en los comicios de noviembre. Durante su intervención en el segundo día del evento, en Chicago, Obama aseguró que EE. UU. está listo para “un nuevo capítulo” con Harris al frente de la Casa Blanca.

“No necesitamos cuatros años más de fanfarronería y caos. Hemos visto ya esa película y sabemos que las secuelas son normalmente peores. EE. UU. está listo para un nuevo capítulo. EE. UU. está listo para una historia mejor. Estamos listo para una presidenta Kamala Harris”, aseguró el exmandatario entre vítores.

En un reflexivo discurso, Obama animó a los estadounidenses a centrarse en las características que los unen como país e insistió que, a pesar de la polarización, los ciudadanos “quieren algo mejor”. “La gran mayoría de nosotros no queremos vivir en un país amargado y divido”, señaló el mandatario ante un público emocionado que interrumpió su discurso con aplausos y ovaciones.

Obama presentó a Harris como la candidata que puede unir a EE. UU. y luchar por los intereses del pueblo en contraste con el candidato republicano, Donald Trump: “Como presidenta, no va a atender solo a sus votantes (…) trabajará en nombre de cada estadounidense”.

. @KamalaHarris and @Tim_Walz believe in an America where “We the People” includes everyone. Because that’s the only way this American experiment works. And despite what our politics might suggest, I think most Americans understand that. pic.twitter.com/hGZnK7A0ys

El expresidente fue el orador estelar de esta segunda jornada de la convención demócrata e intervino después de su esposa, Michelle Obama, cuyas palabras también fueron recibidas con los vítores y la emoción del público, un discurso donde lanzó duras crítica contra Trump y animó a sus bases a hacer todo lo necesario para elegir a Harris el próximo mes de noviembre.

La exprimera dama de EE. UU. electrizó el estadio donde se celebra la convención con ataques a Trump y un espaldarazo a Harris, a quien describió como heredera de la “esperanza”. Obama cargó contra la “limitada y estrecha” visión del mundo de Trump, afirmando que se sintió amenazado por la presencia de una familia afroamericana en la Casa Blanca y consideró que en esta campaña ha vuelto a las mismas “feas, misóginas y racistas mentiras”, y pidió a los asistentes que acudan en masa a las urnas en noviembre para elegir a la que podría ser la primera mujer afroamericana y la primera persona de origen indio en llegar a la Casa Blanca.

.@KamalaHarris is ready for this moment. By every measure, she will be one of the most qualified people ever to seek the presidency. And by every measure, she will be one of the most dignified. pic.twitter.com/laYcArDOao

— Michelle Obama (@MichelleObama) August 21, 2024