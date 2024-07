El emotivo mensaje de Obama a Biden tras su renuncia a la reelección

El expresidente de EE. UU., Barack Obama, envió un emotivo mensaje a Joe Biden y agradeció su “vida de servicio al pueblo estadounidense”, después de que el actual mandatario diera un discurso para explicar su decisión de renunciar a su campaña de reelección.

“‘La causa sagrada de este país es más grande que cualquiera de nosotros’. Joe Biden se ha mantenido fiel a estas palabras una y otra vez durante toda una vida de servicio al pueblo estadounidense. Gracias, presidente”, escribió Obama en la red social X.

“The sacred cause of this country is larger than any one of us.”

Joe Biden has stayed true to these words again and again over a lifetime of service to the American people. Thank you, @POTUS.

— Barack Obama (@BarackObama) July 25, 2024