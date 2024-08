Tim Walz acepta nominación demócrata para ser candidato a Vicepresidente

El gobernador de Minesota, Tim Walz, aceptó la nominación del Partido Demócrata para ser candidato a Vicepresidente de EE. UU., en una fórmula junto a Kamala Harris. “Es el honor de mi vida aceptar su nominación para vicepresidente de EE. UU.”, dijo Walz ante las ovaciones del público en un estadio de Chicago donde se celebra la Convención Nacional Demócrata.

Walz comenzó su discurso dándole las gracias a Harris por confiar en él e invitarlo a formar parte de la campaña. También agradeció al presidente Joe Biden por “cuatro años de liderazgo fuerte e histórico”, lo que provocó cánticos esporádicos de la multitud que coreaba “gracias, Joe”. “Todos estamos aquí esta noche por una razón hermosa y sencilla: amamos este país”, afirmó Walz.

Walz se describió como “una persona real que puede conseguir una diferencia real” e hizo gala de su defensa de la Seguridad Social, derechos reproductivos y ayudas públicas a la educación. El flamante nominado a la vicepresidente de los demócratas, el preferido de la ala más progresista del partido, dijo que “la sanidad y la vivienda son derechos humanos”.

“Es el último tiempo y estamos un gol por debajo, pero estamos atacando y tenemos la pelota”, aseguró el candidato, que fue maestro y entrenador de fútbol americano y sus correligionarios ya le apoda ‘Entrenador Walz‘.

