Ilkay Gündogan, traspasado del Barcelona al Manchester City

El centrocampista Ilkay Gündogan fue traspasado este viernes del Barcelona al Manchester City, un año después de su fichaje procedente del mismo club inglés, según confirmaron ambos equipos y el propio jugador.

En su única temporada como azulgrana, el internacional alemán fue un pilar imprescindible para el destituido Xavi Hernández, de lo más destacado en la gris campaña del Barça, con el que marcó cinco goles y sumó 14 asistencias. También fue el futbolista que más minutos disputó de toda la plantilla (4.180) y el que más partidos jugó (51).

Gündogan adelantó la noticia en un mensaje publicado en las redes sociales, en el que aclaró que su voluntad inicial era continuar en el Barcelona y achacó su marcha anticipada a la delicada situación económica de la entidad.

“Me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, me pone un poco menos triste”, escribió el internacional alemán, que se dirigió a la afición barcelonista para anunciar que “después de un año ha llegado al hora de decir adiós”.

Gündogan explicó que fichó el año pasado por el Barcelona, a coste cero procedente del Manchester City. Esto, para “afrontar un nuevo reto ilusionante” y “estaba preparado para ello”.

“Lo he dado todo para luchar por el equipo y el club de la mejor manera posible en una temporada difícil. Tenía muchas ganas de ayudar a mis compañeros en la nueva campaña”, confesó.

Con todo, el centrocampista aseguró que en su breve etapa en el Barça ha vivido “experiencias increíbles y altibajos”. Y remarcó su agradecimiento por haber cumplido su deseo de vestir la elástica azulgrana.

“Siempre quise jugar en el Barça y estoy muy agradecido por un recuerdo y una experiencia que recordaré toda la vida. Os deseo lo mejor para la temporada y para el futuro. La afición se merece que este gran club vuelva a estar entre los mejores del mundo”, concluyó.

De este modo, Gündogan completó su regreso con un contrato de una temporada al Manchester City, club en el que militó durante siete campañas, se convirtió en capitán y ganó 14 títulos, entre los que destaca la ‘Champions’ que alzó en 2023 en Turquía, la tierra de sus padres.

I am back 💙 … and I hope we can continue where we‘ve stopped in Summer 2023. 🏆🏆🏆 Thanks to everyone who made this comeback possible. My seven years in Manchester have been an exceptional period in my life – to have the opportunity to return here means so much. Come on City!… pic.twitter.com/ayKO3Kheuk

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 23, 2024