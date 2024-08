Carlo Ancelotti “satisfecho” tras la victoria del Madrid ante Valladolid

En el segundo partido de la temporada 2024/25 de La Liga, el Real Madrid logró una victoria convincente en cuanto al marcador, al imponerse 3-0 al Real Valladolid. Sin embargo, detrás de este resultado aparentemente cómodo, el equipo blanco tuvo que lidiar con un primer tiempo en el que sufrió más de lo esperado ante el conjunto pucelano. El encuentro, celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu, dejó sensaciones encontradas en Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, quien se sinceró ante la prensa después del partido.

Si bien el resultado final de 3-0 podría hacer pensar en una victoria sencilla para el equipo merengue, la realidad es que el primer tiempo fue una verdadera prueba de fuego para los dirigidos por Ancelotti. El Valladolid, bien organizado y con una presión constante, generó dificultades en la circulación del balón y provocó que el Real Madrid no encontrara fluidez en su juego durante los primeros 45 minutos. La grada mostraba cierta inquietud, pues las oportunidades claras de gol eran escasas y el equipo no lograba imponer su ritmo.

Ancelotti analiza el triunfo merengue

Fue en la segunda mitad cuando llegaron los cambios que revitalizaron al conjunto blanco, lo cual generó el desahogo necesario para encaminarse hacia la victoria. Ancelotti, conocido por su capacidad para ajustar el rumbo de los partidos a través de sus decisiones tácticas, volvió a demostrar su experiencia al realizar modificaciones que resultaron claves para el desenlace del encuentro.

En la rueda de prensa posterior al partido, Carlo Ancelotti fue enfático en su análisis, pero también se mostró calmado y reflexivo respecto a las decisiones tomadas durante el encuentro, especialmente en cuanto a las sustituciones que marcaron la diferencia en la segunda mitad. El entrenador italiano destacó el compromiso de sus jugadores menos habituales, quienes aprovecharon al máximo los minutos que se les brindaron.

“Presionado para nada, estoy muy contento de que los que tienen menos minutos están listos y aprovechan los minutos que les doy. No hay ninguna presión, hacer las alineaciones siempre es complicado. Un ejemplo es Lucas Vázquez que en los entrenamientos siempre es de los mejores y no ha jugado”, comentó Ancelotti, dejando claro que para él es vital mantener a todo el equipo involucrado y preparado, independientemente de la cantidad de minutos que jueguen.

El técnico no escondió que para él resulta difícil realizar las alineaciones, especialmente cuando debe decidir quién se queda fuera del once inicial. Esta tarea, según sus palabras, le causa cierta frustración, ya que siente tristeza al tener que elegir solo a once jugadores para comenzar un partido.

“Hacer las alineaciones es muy complicado, es difícil y me molesta, me da tristeza elegir pero es mi responsabilidad escoger a once para empezar el partido. Con este calor los jugadores se cansan y creo que sería correcto que levanten la mano pero nunca ha pasado en 40 años y tengo que elegir los que pienso que están cansados, aunque puede que sean los más frescos en el campo”, reflexionó.

Ancelotti también aprovechó para lanzar un mensaje directo a sus jugadores, uno que ya había compartido previamente en el vestuario tras el partido. El entrenador hizo un llamado a que los futbolistas asuman una mayor responsabilidad respecto a su estado físico durante los partidos. Según el estratega italiano, sería beneficioso para el equipo que los jugadores avisaran cuando sienten que están agotados, para permitirle hacer cambios más estratégicos.

“Creo que los jugadores deben tener más responsabilidad en ese sentido porque tengo más recursos en el banquillo, jugadores que están bien y que merecen jugar. Lo digo aquí porque ya lo he hablado con ellos en el vestuario”, afirmó Ancelotti.

Con estas declaraciones, el entrenador dejó entrever que confía plenamente en su plantilla y espera que cada uno de sus futbolistas colabore en la toma de decisiones, especialmente en partidos donde las condiciones físicas pueden ser un factor determinante, como fue el caso de este enfrentamiento bajo un intenso calor.