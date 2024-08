Captan en video el momento en que un hombre se electrocuta al pescar

Un video protagonizado por un pescador ha captado la atención en las redes sociales al mostrar el impactante momento en el que, mientras intentaba demostrar su técnica para atrapar peces en un criadero, terminó electrocutado tras lanzar su red. Aún se desconoce si el hombre sobrevivió o falleció.

Las imágenes, captadas por un celular en China, muestran al pescador saludando a la cámara mientras se prepara para enseñar su técnica de pesca. El hombre lanza la red al agua, pero lo que parecía una demostración se transforma en un trágico accidente cuando la red entra en contacto con una línea eléctrica expuesta, que estaba cerca del criadero.

La fuerte descarga eléctrica provoca que el pescador se desmaye frente a la cámara. Las imágenes son muy explícitas y se observa claramente cómo la energía pasa por todo su cuerpo.

Pescador muere tras electrocutarse mientras lanzaba una red de pesca 😱😱💥 ( Como es posible esto? 🤯🧐 ) pic.twitter.com/lWSiuNipX7 — La mano Con pelos 1 (@lamanoconpelos1) August 17, 2024

Reacciones por hombre electrocutado al pescar

A pesar de la crudeza de las imágenes, que permiten ver el momento exacto del accidente, las autoridades chinas aún no han confirmado si el pescador sobrevivió o falleció. No obstante, los comentarios de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar tras ver la manera en la que el pescador perdió la vida electrocutado.