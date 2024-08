Linkin Park podría estar de regreso ¿quién será el reemplazo de Chester Bennington?

Los rumores alrededor de Linkin Park se han disparado luego de que en redes oficiales de la banda apareciera una cuenta regresiva que apunta al día de mañana, miércoles 28 de agosto.

Al mismo tiempo, Deryck Whibley, cantante de Sum 41, pidió estar atento a esa misma fecha porque haría un anuncio.

Por ello, los fanáticos conectaron los puntos y ahora el rumor del posible regreso de Linkin Park con Whibley como reemplazo de Chester Bennington parece muy posible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LINKIN PARK (@linkinpark)

También la cuenta oficial del festival Welcome to Rockville compartió este mismo contador decreciente que apareció en las cuentas de la banda, alimentando no solo los rumores del regreso, sino la posibilidad de verlos de nuevo en el escenario. El festival se realiza en la segunda semana de mayo de cada año en Florida.

Desde la muerte de Bennington en 2017, la banda ha entrado a una especie de limbo. Los otros miembros han explorado sus proyectos en solitario y millones de fans esperan con ansias su regreso.

Chester Bennington tuvo una infancia dura, con padres separados, sufrió abuso sexual de una persona mayor cuando tenía siete años. Durante su éxito tuvo problemas de consumo de drogas y depresión. Falleció el 20 de julio de 2017, el famoso se quitó la vida.

