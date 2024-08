Sara Curruchich participará en importante evento musical en Reino Unido

Sara Curruchich ha sido seleccionada para participar en WOMEX 2024, uno de los eventos más prestigiosos de la música mundial.

Fue la misma cantautora maya kaqchikel quien dio a conocer la feliz noticia a través de sus redes sociales.

¡Nos vamos a Manchester! 🥹🖤♥️💛🤍Yojeb’ixan chiri’ ! Me voy a cantar en kaqchikel allá. Gracias por su amor y su cariño, gracias por acompañarme en este viaje, gracias por venir a cantar conmigo.

To @womex_theworldmusicexpo and the wonderful people of Manchester, I can’t wait to share my music and my heart with you! 🙏🏾”, escribió.