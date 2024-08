Jeremy Jackson, famoso por haber interpretado al hijo de David Hasselhoff en “Baywatch“, está haciendo algunas íntimas relevaciones sobre sus “travesuras” cuando filmaban la serie.

El actor declaró en la nueva serie documental, “After Baywatch: Moment In The Sun”, que atravesar la pubertad rodeado de coprotagonistas escasamente vestidas no fue una tarea fácil.

“Tal como dije, me las arreglé para entrar en las caravanas de mis compañeros de reparto y olfatear sus trajes de baño”, dijo. “Digamos que he olfateado a todas las personas de ‘Baywatch'”.

Él hizo una confesión similar en 2011, cuando le dijo a Howard Stern que una vez se dio placer mientras olía profundamente el traje de baño rojo de una pieza de Pamela Anderson .

“Había todas las revistas Playboy de chicas… hojeas algunas de ellas y luego empiezas a pensar: ‘¿Cómo puedo mejorar esta experiencia?'”

“Nicole Eggert, quien interpretó a Summer Quinn, admitió en la serie documental que no estaba tan sorprendida por la confesión de Jeremy, aplaudiendo a su ex coprotagonista por su honestidad.

Los problemas del actor

Jeremy Jackson abandonó la serie cuando cumplió 18 años, confesando que sus hábitos fiesteros, incluida una creciente adicción a las drogas, jugaron un papel en su partida.

En la nueva serie documental, compartió: “Fue una época de locos. Estaba en un estado de total descontrol. Esa droga me tenía atrapado y estaba cayendo en picada, sin duda”.

“Probablemente gané entre 2 y 3 millones de dólares con Baywatch”, reveló por aquel entonces.

“Tenía todos los medios para destruirme: tenía mucho dinero y mucha gente a mi alrededor que en realidad no eran mis amigos, pero yo creía que sí, y me metí de lleno en un espiral descendente de estilo de vida”, añadió.

Luego de dejar la serie, comenzó a producir metanfetaminas, lo que finalmente lo llevó a una condena de 90 días de cárcel y a múltiples estancias en centros de rehabilitación.