Todo lo que debes saber del sorteo de la Champions League 2024/25

El sorteo de la Champions League 2024/25 marca un hito en la historia de la máxima competición continental de clubes. La UEFA ha implementado un formato radicalmente nuevo que promete mayor emoción, más partidos y una mayor igualdad entre los equipos.

La principal novedad radica en la eliminación de la fase de grupos tradicional. En su lugar, se ha instaurado una liga única de 36 equipos donde cada conjunto disputará ocho partidos contra rivales diferentes, cuatro en casa y cuatro a domicilio. Este nuevo sistema garantiza que todos los equipos se enfrenten a una variedad de oponentes, lo que aumenta las posibilidades de sorpresas y encuentros apasionantes.

El sorteo, celebrado en Mónaco, ha sido el encargado de determinar los cruces iniciales de esta nueva fase. A pesar de la complejidad del nuevo formato, la UEFA ha mantenido elementos tradicionales como los bombos, que distribuyen a los equipos según su coeficiente UEFA, y la extracción de bolas. Sin embargo, la novedad radica en que un software especializado, desarrollado por Aelive, se encarga de definir el calendario de partidos y los estadios donde se disputarán.

⚽ Nearly 70 years of evolution and innovation.

Here’s how the #UCL has changed over the years since the launch of the European Champion Clubs’ Cup in 1955: ⬇️

— UEFA (@UEFA) August 28, 2024