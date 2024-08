Harris borra la ventaja de Trump en estados clave, pero se mantiene en el empate técnico

La candidata demócrata a la presidencia estadounidense, la vicepresidenta Kamala Harris, ha aprovechado el empujón de la Convención Nacional Demócrata de la semana pasada para borrar las ventajas que su rival republicano tenía en casi todos los estados clave en las elecciones, incluidos algunos en los que se había afianzado, como Georgia.

En el sistema de colegio electoral estadounidense, los comicios del 5 de noviembre se decidirán en los siete estados considerados todavía indecisos y donde Harris ha eliminado casi todas las ventajas que Donald Trump tenía hasta ahora, y especialmente antes de que el presidente, Joe Biden, presentara su renuncia a la reelección hace cinco semanas.

Harris, que se convirtió en candidata demócrata a comienzos de mes y se coronó la semana pasada en la convención de Chicago, ha golpeado con fuerza a la ventaja de Trump en Nevada, donde la demócrata ha mejorado en casi 4 puntos, o en Arizona, estado en el que la vicepresidenta ha avanzado tres puntos en un solo mes.

Donald Trump is surrendering to his advisors who won’t allow him to debate with a live microphone. If his own team doesn’t have confidence in him, the American people definitely can’t.

We are running for President of the United States. Let’s debate in a transparent way—with the… https://t.co/mjyaiUTwAA

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 31, 2024