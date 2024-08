Kamala Harris acepta nominación demócrata a la Presidencia y critica a Donald Trump

Kamala Harris hizo historia al aceptar la nominación del Partido Demócrata a la Presidencia, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana y la primera persona de origen sudasiático en lograrlo. “En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la mayor nación de la Tierra, acepto su nominación para ser la Presidenta de EE. UU.”, dijo Harris.

Sus palabras fueron recibidas con una estruendosa ovación y gritos de alegría por las miles de personas congregadas en el estadio United Center de Chicago, donde esta semana se celebró la Convención Nacional Demócrata, que alcanza hoy su punto álgido con el discurso en el que Harris se convierte oficialmente en la candidata del partido.

It is now our turn to do what generations before us have done.

Guided by optimism and faith, to fight for this country we love.

So let’s get out there, and let’s fight for it.

Let’s get out there, and let’s vote for it. pic.twitter.com/WpZO0PhuHF

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 23, 2024