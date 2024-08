Médico de Matthew Perry se declara culpable de la muerte del actor

La muerte del actor estadounidense Matthew Perry, conocido por su emblemático papel en Friends, se ha convertido en uno de los eventos más trágicos y controversiales en Hollywood. La noticia, inicialmente devastadora por la pérdida de una figura querida, se ha agravado con la revelación de que Perry fue asesinado.

Hasta la fecha, cinco personas han sido detenidas en relación con el asesinato de Perry, incluyendo doctores, asistentes, narcotraficantes y personas cercanas al actor. Los detenidos son Jasveen Sangha, Salvador Plasencia, Mark Chávez, Kenneth Iwamasa y Eric Fleming, quienes están enfrentando procesos legales.

Mark Chávez, uno de los médicos involucrados, ha sido identificado como un conspirador clave en el caso. Según informes de Hollywood Reporter, Chávez habría conspirado para suministrar ketamina a Perry, en respuesta a mensajes que el actor le envió para negociar la compra de la droga. Chávez es la tercera persona en declararse culpable y se espera que comparezca ante la Fiscalía local en las próximas horas para presentar su declaración de culpabilidad, lo que podría ofrecerle ciertos beneficios legales.

La lectura de cargos contra Chávez está programada para este viernes y sábado. Las autoridades han indicado que, junto con otro médico implicado, Chávez pudo haber suministrado hasta 20 viales de ketamina, por los cuales se cobró una suma total de 55 mil dólares.

Dr. Mark Chavez, one of two doctors charged in connection with Matthew Perry’s fatal overdose, appeared in federal court, but has not yet entered a plea. He previously agreed to plead guilty to conspiracy to distribute ketamine. #MatthewPerry #news pic.twitter.com/AKo7adUZMI

— Dolly van den Berg (@dendolly1) August 31, 2024