Estrella de la Premier League muere de manera inesperada

Sol Bamba, exdefensa de clubes como Cardiff City, Leeds United, Leicester City y la selección de Costa de Marfil, falleció a los 39 años. La trágica noticia fue confirmada por el equipo turco Adanaspor, donde Bamba ejercía como director técnico.

El club informó que el exfutbolista se enfermó antes de un partido contra Manisa Football Club y, tras ser trasladado al hospital universitario de Manisa, lamentablemente perdió la vida.

Bamba, quien había superado un linfoma no Hodgkin diagnosticado en 2020, volvió a enfermarse debido a una posible recurrencia del cáncer, según reportes locales. Tras retirarse del futbol en 2022, Bamba se dedicó a la dirección técnica, comenzando como asistente en Cardiff City antes de unirse al Adanaspor.

El fallecimiento de Bamba ha generado una ola de conmoción en el mundo del futbol. Varios de sus antiguos clubes, incluyendo Cardiff City, Leeds United y Middlesbrough, han expresado su dolor y han rendido homenaje al defensor, destacando su impacto tanto dentro como fuera del campo. Cardiff City emitió un comunicado señalando que Bamba fue “un héroe y un líder en cada vestuario”. Mientras tanto, Leeds United y Middlesbrough también compartieron mensajes de condolencias, recordando a Bamba como una figura inspiradora y un verdadero caballero.

It is with the deepest sadness that we have learnt this evening about the passing of Club legend, Sol Bamba.

As a player and coach, Sol’s impact on our football club was immeasurable. He was a hero to all of us, a leader in every dressing room and a true gentleman.

Our… pic.twitter.com/f4eOicxMyt

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) August 31, 2024