Descubren un nuevo asteroide, de 50 metros de diámetro, cercano a la Tierra

El grupo de Sistema Solar del Instituto de Astrofísica de Canarias ha descubierto un nuevo asteroide cercano a la Tierra, denominado 2024 NP2, en imágenes obtenidas el pasado 4 de julio durante la puesta a punto del nuevo telescopio TST, instalado recientemente en el Observatorio del Teide.

Este nuevo asteroide tiene un diámetro aproximado de 50 metros y pertenece al grupo de los Apollo. “Los Apollo son asteroides cuya órbita se cruza con la de nuestro planeta en dos puntos. De haber sido más grande, estaríamos hablando de un asteroide potencialmente peligroso”, declaró en una nota el investigador del IAC, Javier Licandro.

El objeto descubierto en imágenes de TST tenía un movimiento particular, mucho más rápido y con una dirección diferente a la de los demás asteroides observados. “De ser confirmado, sabíamos que su órbita podría ser compatible con la de un asteroide cercano a la Tierra”, explica Miguel Alarcón, investigador predoctoral en el Grupo de Sistema Solar del IAC y descubridor del objeto.

🔭☄️The @ssolariac group of #IACastrofísica has discovered a new near-Earth asteroid, 2024 NP2, thanks to the #TST telescope of the Teide Observatory.

With a diameter of close to 50 metres, it belongs to the Apollo group.

