Revelan inéditas imágenes del Titanic

Imágenes inéditas del Titanic han sido reveladas tras su hundimiento durante el viaje inaugural que partió de Southampton, en el Reino Unido, rumbo a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en 1912. En una de las fotos, se observa una impactante escena de la estructura del enorme barco, que tenía 269 metros de largo.

El accidente se convirtió en tragedia, con la muerte de 1 mil 500 personas, después de que la lujosa embarcación quedó sumergida a unos 3,800 metros de profundidad, a 600 kilómetros al sureste de la costa de Terranova, en Canadá.

A photo released from RMS Titanic Inc shows the port side railing now missing. While RMSTI call this a “drastic change”, it’s merely superficial. Both port and starboard railings were removable to allow for the main deck anchor to be deployed by the crane.#RMSTitanic #Titanic pic.twitter.com/ioO4MPjVMx — Titanic Memorial Lighthouse (@TitanicNewYork) September 2, 2024

No fue hasta 1985 que los restos aún intactos del Titanic fueron encontrados, lo que dio lugar a la aparición de numerosas fotografías y videos sobre el hallazgo del gigante de acero. Posteriormente, la historia fue inmortalizada en el cine bajo la dirección de James Cameron. Una de las escenas más icónicas de la película se inmortalizó cuando Jack (Leonardo DiCaprio) y Rose (Kate Winslet) se encuentran en la punta del barco, conocida como la proa, donde ella se sube a una barandilla y es sostenida por Jack mientras abre los brazos.

The latest scans and images of #TITANIC reveal many changes to the wrecksite and provide insight into how the great liner is deteriorating. A notable change is the loss of a 15-foot section of railing from the port side bow. pic.twitter.com/HxbLQ2S5R8 — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) September 2, 2024

¿Qué imagen inédita del Titanic surgió?

En esta misma sección del barco se tomaron las nuevas imágenes, que muestran cómo el paso del tiempo ha dejado su huella en el gigante de metal, que ha permanecido sumergido durante más de un siglo. Tomasina Ray, directora de colecciones de RMS Titanic Inc., comentó:

“La proa del Titanic es simplemente icónica. Hay tantos momentos en la cultura pop que vienen a la mente cuando piensas en el naufragio, y ya no se ve así”.

The new images from #TITANICExpedition2024 reveal one thing for sure: #TITANIC is changing.

After 112 years at the bottom of the #NorthAtlantic, the hostile ocean environment has taken a toll on TITANIC. pic.twitter.com/y8DKTj8Qi7 — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) September 1, 2024

Parte de la barandilla de la proa ha desaparecido debido a la presión del agua, que ha ido desintegrando lentamente piezas del lujoso barco construido por el astillero Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte.