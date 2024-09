Beetlejuice Beetlejuice: Tim Burton explica la ausencia de Geena Davis y Alec Baldwin en la secuela

Tras una espera de 36 años, Beetlejuice vuelve a las salas de cine con una secuela que buscará conectar tanto con los nostálgicos como con un nuevo público. Para ello, esta continuación no solo cuenta con Jenna Ortega, la estrella de Merlina en el papel principal, sino también participarán varios talentos.

Algunos actores estuvieron presentes en la película original como es el caso de Catherine O’Hara, Winona Ryder y, por supuesto, Michael Keaton en las botas del fantasma titular. Pero, hay algunos nombres que brillan por su ausencia, como los de Alec Baldwin y Geena Davis, quienes dieron vida a la adorable pareja de fantasmas, Adam y Barbara.

En una reciente entrevista, Tim Burton explicó por qué los intérpretes no formarán parte del elenco en esta ocasión.

“Creo que para mí lo importante era no limitarme. Así que, aunque fueron una parte integral tan increíble de la primera, pero ahora me estaba centrando en otra cosa”, reconoció el director de la película.

“Una secuela como ésta tenía que ver con la época… Ese fue mi gancho, las tres generaciones de madre, hija y nieta. Y ese es el núcleo de la misma″, agregó. A principios de este año, Geena Davis compartió su propia teoría sobre por qué Adam y Barbara no regresan para Beetlejuice.

Más de la nueva entrega de Beetlejuice

“No estoy en el remake. Oh, ¿esperabas que yo estuviera? Sí, pero no… ¿sabes qué? Mi teoría es que los fantasmas no envejecen… No es que yo lo haya hecho”, bromeó. Como adelantó Burton, Beetlejuice Beetlejuice lleva a las tres generaciones de la familia Deetz de regreso a Winter River tras una tragedia familiar.

Todavía atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un giro cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre la misteriosa maqueta del pueblo oculta en la casa.