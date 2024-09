¡Sorpresa! Linkin Park anuncia su regreso a los escenarios

Tras siete años de silencio y semanas de especulaciones, Linkin Park anunció su regreso a los escenarios con nueva vocalista, Emily Armstrong. La nueva artista llega para asumir el lugar del fallecido vocalista de la banda Chester Bennington.

El regreso es por todo lo alto, pues confirmaron un nuevo álbum de estudio, From Zero, que se publicará el próximo 18 de noviembre con el sencillo The Emptiness Machine. Aunque a lo largo de 2024 surgieron distintos rumores de que la agrupación californiana estaría de vuelta fue hasta ahora que lo hicieron oficial.

La espera terminó en la tarde del 5 de septiembre y dio pie a una presentación sorpresa de la banda en un lugar secreto, que se transmitió a nivel mundial a través del canal de YouTube de la banda.

“El título de este álbum se refiere a este humilde comienzo y al viaje que estamos emprendiendo ahora”, comentó Mike Shinoda, líder de la banda, al respecto.

Asimismo, agregó: “Desde el sonido y lo emocional, trata sobre el pasado, el presente y el futuro, con nuestro sonido típico, pero más nuevo y lleno de vida”. Allí, a los miembros clásicos sobrevivientes Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Pharrell y Joe Hahn se sumaron el baterista Colin Brittain y su nueva cantante.

Linkin Park llegará a Latinoamerica…

Cabe destacar que Emily Armstrong cautivó a los espectadores alrededor del mundo por su registro vocal tan cercano al de Bennington. Pero las sorpresas no terminaron ahí, puesto que mientras tenía lugar el concierto en Londres, se confirmó una gira de reunión.

La gira From Zero World Tour tendrá solo seis fechas alrededor del mundo en Los Ángeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá. Cabe destacar que, Colombia fue el único país elegido de latinoamerica por parte de la banda para presentarse.

El show tendrá lugar el 11 de noviembre.