Michael Keaton decide cambiar su nombre artístico

Michael Keaton, quien recientemente estrenó Beetlejuice, reveló su intención de comenzar a usar una versión de su nombre real para proyectos profesionales.

El actor, cuyo nombre es Michael John Douglas, ha estado usando un seudónimo profesional durante casi cinco décadas debido a las regulaciones del Sindicato de Actores (SAG).

La entidad prohíbe que dos artistas registrados compartan el mismo nombre.

Él explicó que no podía usar su nombre de nacimiento porque ya tenía a un miembro con ese nombre (el actor Michael Douglas) así como a otro miembro llamado Mike Douglas (el presentador de talk shows).

En una reciente entrevista con People, ha compartido la divertida y casual anécdota detrás de la decisión de utiliza Keaton como nombre artístico:

“Estaba mirando… no recuerdo si era una guía telefónica. Debí pensar: No sé, déjame pensar en algo. Y luego dije: Oh, eso suena razonable”, dijo.