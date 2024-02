Ellos son los ganadores de los SAG Awards 2024

Llegó el momento de conocer a los ganadores y ganadoras de los SAG Awards 2024, una gala que se llevó a cabo en el Shrine Auditorium and Expo Hall en Los Ángeles.

Estos premios son otorgados por el Sindicato de Actores de Hollywood a las mejores interpretaciones de la temporada en el mundo del cine y la TV.

La ceremonia de entrega de los SAG 2024 fue transmitida en vivo por Netflix, gracias a un acuerdo de SAG-AFTRA con la plataforma de streaming, siendo ellos los que los transmitirán cada año.

Los SAG son premios clave en la carrera al Oscar en categorías de actuación, pues sus ganadores suelen coincidir con los de la Academia. Vamos a revisar algunas estadísticas:

GANADORES SAG AWARDS

Mejor Actor en un papel principal

Cillian Murphy – Oppenheimer

Mejor actriz en un papel principal

Lily Gladstone – “Killers of the Flower Moon”

Mejor Cast en una película

Oppenheimer

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Mejor actriz – Serie Drama

Elizabeth Debicki – The Crown

Mejor Actuación de Elenco – Serie Drama

Succession

Mejor Actuación de Elenco – Serie de Comedia

The Bear

Mejor Actor – Serie Limitada o Película para TV

Steven Yeun – Beef

Mejor Actriz de Reparto

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Mejor Actor – Serie de Drama

Pedro Pascal – The Last of Us

Mejor Actriz – Serie de Comedia

Ayo Edebiri – The Bear

Mejor Actriz – Serie Limitada o Película para TV

Ali Wong – Beef

Mejor Actor – Serie de Comedia

Jeremy Allen White – The Bear

Mejor Elenco de Stunts (Dobles de Acción)

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Mejor Elenco de Stunts (Dobles de Acción) – Serie de Drama o Comedia

The Last of Us