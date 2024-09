Revelan datos de adolescente que perpetró tiroteo escolar en Georgia; será juzgado por asesinato

Autoridades estadounidenses revelaron nuevos datos del adolescente autor del tiroteo en Apalachee High School, en Winder, en el estado de Georgia, que dejó cuatro muertos y varios heridos.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (OIG) identificó al autor del tiroteo como Colt Gray, un estudiante de 14 años, quien fue interrogado hace un año como sospechoso de publicar en Internet amenazas sobre un suceso de este tipo.

En una rueda de prensa, el director de la OIG, Chris Hosey, dijo que el sospechoso usó un arma “estilo fusil semiautomático” y que se están recuperando y analizando “muchas pruebas”, como parte de la investigación, aunque aclaró que nada indica que Gray tuviera un cómplice o que otras escuelas corran peligro.

Hosey también identificó a las cuatro víctimas mortales que dejó el tiroteo: dos estudiantes de 14 años de edad y dos profesores, y explicó que no se teme por la vida de las otras nueve personas que resultaron heridas en el ataque.

There are no additional news conferences planned for today.

You can continue to follow all of our updates on the investigation into yesterday’s shooting at Apalachee High School here on X or on our website: https://t.co/PmEyORe5WF

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) September 5, 2024