Luis Miguel se casó con Paloma Cuevas

La exitosa gira de Luis Miguel continua y por supuesto que en cada país ha estado acompañado por Paloma Cuevas.

Y ahora salió a la luz que el cantante y la diseñadora se casaron. Fue el empresario Rafael Herrerías quien reveló que ambos habían contraído matrimonio en una íntima ceremonia.

Además, aseguró que fue invitado pero no pudo asistir. Esto lo dijo en la alfombra roja de “Los 300 líderes más influyentes de México”.

“Sí, fui invitado, pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue hasta allá en… no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro que me invitaron. No fui porque tenía a mi señora madre mal y no podía”, explicó.