Este es el parte médico del lesionado Éder Militão

La selección brasileña convocó al defensa del Flamengo, Fabrício Bruno, para sustituir al lesionado Éder Militão. Esto, con vistas al partido del martes contra Paraguay de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

Bruno, de 28 años, está previsto que se una a la concentración este domingo y participe del entrenamiento de la “Canarinha” ese mismo día.

El zaguero del conjunto de Río de Janeiro ya estuvo convocado en marzo pasado para los amistosos contra Inglaterra y España. Partidos que sirvieron además para que Dorival Júnior se estrenara como seleccionador de la pentacampeona del mundo.

Por su parte, Militão, central del Real Madrid, abandonó la concentración el jueves pasado después de que los servicios médicos brasileños detectaran una “pequeña” lesión en el muslo derecho.

De hecho, la afición del estadio Couto Pereira de Curitiba abucheó en algunos momentos al equipo liderado por el también madridista Vinícius Júnior.

Ante Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Brasil intentará seguir escalando en la clasificación, ya que en este momento ocupa la cuarta posición, con igual número de victorias y derrotas (3).

⚪️⚠️ One more injury for Real Madrid as Jacobo Ramón will be out for two weeks, as Marca reports.

Injury list ⤵️

❌ Eder Militão

❌ Jude Bellingham

❌ Eduardo Camavinga

❌ Aurélien Tchouaméni

❌ Ferland Mendy

❌ Dani Ceballos

❌ Joan Martínez

❌ David Alaba

❌ Jacobo Ramon pic.twitter.com/sxTzSFsEr6

