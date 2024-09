Empire State realiza increíble homenaje a James Earl Jones

La tarde del lunes 9 de septiembre se dio a conocer la muerte de James Earl Jones a los 93 años.

El actor fue mundialmente conocido por darle voz a Darth Vader en la saga de Star Wars y a Mufasa en el Rey León.

Tras la noticia de su muerte, la cuenta oficial de X del Empire State Building, un emblemático edificio en la ciudad de Nueva York, posteó una imagen acompañada con la frase:

May the Force be with you J. E. J. pic.twitter.com/gTYMpJizey

— Empire State Building (@EmpireStateBldg) September 10, 2024