Duras críticas a Brasil tras la derrota ante Paraguay

La selección de Brasil, pentacampeona del mundo y una de las potencias históricas del fútbol, se encuentra en una situación crítica tras su reciente derrota ante Paraguay (1-0) en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. La prensa brasileña ha arremetido duramente contra el equipo, el seleccionador Dorival Júnior y algunas de las principales figuras de la Canarinha, en especial el delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior.

La derrota en Asunción ha encendido las alarmas en Brasil. “Brasil juega mal y pierde”, fue el titular de la agencia estatal de noticias EBC, reflejando el descontento generalizado con el rendimiento del equipo. Los medios de comunicación no tardaron en criticar lo que consideran una crisis técnica dentro del plantel, destacando la falta de “osadía” y el “fútbol pobre” que viene desplegando el combinado verdeamarelo.

Quedaron fuera de la Copa América desde los cuartos de final. Llevan más derrotas (4) que victorias (3) en la eliminatoria. Y están a solo ¡¡1 PUNTO!! de quedarse fuera de zona mundialista. La Selección de Brasil no gana, no convence y no ilusiona a NADIE en el planeta fútbol. EL… pic.twitter.com/WnLRBRMPPH

— Invictos (@InvictosSomos) September 11, 2024