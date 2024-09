¿Actor de cine para adultos? A esto se dedica el supuesto novio de Ricky Martin

Ha pasado más de un año desde el 6 de julio de 2023, cuando el actor y cantante Ricky Martin anunció que su matrimonio con Jwan Yosef había llegado a su final.

En el comunicado, ambos precisaron que luego de una cuidadosa reflexión, decidieron poner fin a su matrimonio. Y que esto lo hacían con amor, respeto y dignidad hacia sus hijos preservando y honrando lo que vivieron como pareja durante ese tiempo que calificaron de maravilloso.

“Nuestro mayor deseo ahora es continuar teniendo una dinámica de familia saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos. Como siempre, agradecemos todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas”, informaron.

El supuesto motivo del divorcio

La separación de Ricky Martin y Jwan Yosef desató todo tipo de especulaciones y una de las que más se comentaba era una supuesta infidelidad por parte del cantante.

En ese entonces, en el programa ‘Chisme No Like’, revelaron que Ricky Martín seguía y le daba like a las imágenes de un reconocido creador de contenido para adultos llamado Max Barz, con quien incluso se seguía en las redes sociales.

Ahora, ambos han compartido imágenes juntos e incluso viajaron a Tailandia.

“Me vine para acá para Tailandia unos días solo a estar desconectado, para alimentarme bien, para meditar, a estar en calma que me hacía mucha falta ha sido muy lindo, he conocido gente, me he encontrado con amigos que ni sabía que estaban por acá, pero sobre todo he estado solo”, comentó Ricky Martin.

Sin embargo, Max Barz si compartió una fotografía junto al famoso y las críticas pronto se hicieron presentes.

“Por este hombre dejó a su esposo”, “Wow tenía un caballero y lo cambió por uno cualquiera”, “Qué terrible su esposo era un gran hombre”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Max Barz es conocido por ser un actor de cine para adultos, modelo de OnlyFans y de varias marcas.

