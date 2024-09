Moisés Arias, de Hannah Montana, reaparece en los Emmy 2024

Aunque varios años se alejó de Hollywood, después de participar en Hannah Montana, Moisés Arias acudió con a los premios Emmy 2024 con un llamativo look.

El actor que interpretó a Rico en la serie de Disney Channel, llegó a la alfombra roja del Teatro Peacock en Los Ángeles con un look completamente negro.

Moises Arias arrives at the #EMMYs pic.twitter.com/WJXJmjt081

Llevaba pantalones de vestir y una chaqueta de un solo botón ligeramente grande y complementó el look con eslabones de cadena que sobresalían por debajo de la chaqueta.

Es una noche especial para el protagonista de Fallout, pues está apoyando la serie dramática que ha sido nominada a 16 premios en la 76ª edición de los Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Guión para una Serie Dramática y Mejor Actor Principal en una Serie Dramática.

Durante una entrevista a GQ Magazine, Moisés Arias habló sobre el hecho de interpretar un papel lejos del personaje que hizo en Hannah Montana.

“Y luego, cuando eso termina, tienes que entender qué es lo que quieres hacer con tu carrera. No es que puedas decidirlo como actor. Son oportunidades que se te presentan y para las que, con suerte, te preparas y están destinadas a ti”.

📸 James Altham, Todd Howard, Jonathan Nolan, Lisa Joy, Ella Purnell, Aaron Moten, Moisés Arias, Geneva Robertson-Dworet and Graham Wagner on the red carpet of the #Emmys pic.twitter.com/pXxkwtfSSf

— Chrome Country (@CChrome_Country) September 15, 2024