El australiano Oscar Piastri triunfa en el Gran Premio de Azerbaiyán

El joven australiano Oscar Piastri, piloto de McLaren, protagonizó una jornada memorable en el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado este domingo en el circuito urbano de Bakú. Con solo 23 años, Piastri consiguió la segunda victoria de su carrera en la Fórmula 1 y la segunda en la presente temporada, luego de haber ganado previamente en Hungría. Este resultado coloca a Piastri como una de las jóvenes promesas más destacadas de la categoría reina del automovilismo.

La carrera, que fue el decimoséptimo evento del Mundial de Fórmula 1, tuvo emociones de principio a fin, marcada por accidentes, cambios estratégicos y una intensa lucha por el podio. Piastri cruzó la meta por delante del monegasco Charles Leclerc, quien a bordo de su Ferrari no logró dar alcance al piloto de McLaren en las últimas vueltas. El tercer puesto fue para el británico George Russell, quien supo aprovechar un incidente entre Sergio ‘Checo’ Pérez y Carlos Sainz en la penúltima vuelta para subir al podio.

IT’S OSCAR PIASTRI AGAIN!!! 🏆 HE SOAKS UP THE PRESSURE AND TAKES VICTORY ON THE STREETS OF BAKU!! 👏👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/X4Fwc75eoY — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Breve resumen del GP de Azerbaiyán

Uno de los momentos clave de la carrera fue el choque entre el mexicano ‘Checo’ Pérez (Red Bull) y el español Carlos Sainz (Ferrari), quienes se disputaban el tercer puesto en el tramo final de la competencia. El accidente ocurrió en la penúltima vuelta, cuando ambos pilotos entraron en una intensa batalla en las calles estrechas de Bakú. Como resultado, ambos quedaron fuera de la carrera, lo que no solo les privó de valiosos puntos, sino que permitió que Russell heredara el tercer lugar.

Este incidente también fue favorable para el neerlandés Max Verstappen, quien, aunque no tuvo su mejor carrera y terminó en la quinta posición, sigue liderando el campeonato mundial con 313 puntos. Su compañero de equipo, Pérez, quien ocupa el segundo lugar en la clasificación general, no pudo sumar puntos, lo que refuerza la ventaja de Verstappen en la lucha por su tercer título consecutivo.

Lando Norris, compañero de equipo de Piastri en McLaren, tuvo una destacada actuación en Bakú. El británico, que comenzó desde la decimoquinta posición en la parrilla de salida, logró remontar hasta el cuarto puesto, justo por delante de Verstappen. Además, Norris registró la vuelta rápida de la carrera, lo que le permitió sumar un punto adicional y reducir la brecha con el líder del campeonato.

Con este resultado, Norris recortó tres puntos a Verstappen en la clasificación general, aunque todavía se encuentra a 59 puntos del piloto neerlandés. Sin embargo, la actuación de McLaren en Bakú ha sido clave para cambiar la dinámica del campeonato de constructores.

El éxito de Piastri y el sólido cuarto puesto de Norris permitieron que McLaren tomara la delantera en el campeonato de constructores, desplazando a Red Bull del primer puesto. McLaren lidera ahora con 476 puntos, veinte más que la escudería austriaca, que había dominado gran parte de la temporada.

Este cambio en la tabla de constructores pone a McLaren en una posición privilegiada de cara al final de la temporada, aunque Red Bull sigue siendo un serio contendiente para recuperar el liderato. Con solo seis carreras restantes en el calendario, cada punto será vital en la lucha por el título.

El piloto argentino Franco Colapinto, quien está teniendo un inicio destacado en la Fórmula 1 con Williams, finalizó en una impresionante octava posición en solo su segunda carrera en la categoría. Este resultado le permitió sumar sus primeros puntos en la F1, un total de cuatro, y continuar demostrando que tiene el talento necesario para competir al más alto nivel.

Por su parte, el tailandés Alex Albon, también de Williams, tuvo una actuación destacada al finalizar séptimo, justo por detrás de Fernando Alonso, quien acabó sexto para Aston Martin. Alonso, el veterano doble campeón mundial, sigue mostrando su consistencia y habilidad en la categoría, aunque no pudo luchar por los primeros puestos en esta ocasión.

Otro de los grandes protagonistas del Gran Premio de Azerbaiyán fue el británico Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo arrancó desde el ‘pit lane’ tras haber sido penalizado por cambiar varias piezas de la unidad de potencia de su Mercedes. A pesar de esta desventaja, Hamilton protagonizó una impresionante remontada y cruzó la meta en la novena posición, sumando puntos importantes para su equipo.

El joven piloto británico Ollie Bearman, de 19 años, también tuvo una actuación notable. Bearman, quien sustituyó en Haas al sancionado Kevin Magnussen, finalizó décimo, sumando puntos valiosos para su equipo. Magnussen fue el primer piloto en perder una carrera esta temporada tras acumular los doce puntos de penalización en su licencia.

El campeonato de Fórmula 1 continuará la próxima semana con el Gran Premio de Singapur, otro circuito urbano que promete ser igual de emocionante que Bakú. Con la victoria de Oscar Piastri en Azerbaiyán, McLaren llega con la moral en alto y con la firme intención de mantener su liderato en el campeonato de constructores. Verstappen, por su parte, buscará aumentar su ventaja en la clasificación general y continuar su camino hacia su tercer título consecutivo.