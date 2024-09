Jennifer López y Ben Affleck fueron captados juntos tras ella pedir el divorcio

Jennifer López y Ben Affleck se han dejado ver juntos y cariñosos el sábado en el bar Polo Lounge, del Hotel Beverly Hills.

La cantante y el actor fueron captados por primera vez tras conocerse su proceso de divorcio y las imágenes generaron confusión por la cercanía entre ambos.

Una fuente cercana a Page Six, confirmó esta noticia y aseguró que estaban “tomándose de las manos y besándose”.

Aunque no hay imágenes de lo sucedido en el interior, solo el testimonio de esta fuente, los fotógrafos llegaron a tiempo para captarlos afuera y tomarles fotos.

La estrella de “Hustlers”, de 55 años, también lució su anillo de compromiso en su dedo meñique y un anillo “Jennifer” en su dedo anular.

Los hijos de Affleck, Seraphina, de 15 años, y Samuel, de 12, así como los gemelos de López, Emme y Max, de 16, fueron fotografiados entrando al hotel con ellos.

Jennifer Lopez and Ben Affleck were spotted having lunch at the Beverly Hills Hotel in Los Angeles. It's the first time the former couple were photographed together since filing for divorce.

#jenniferlopez #benaffleck pic.twitter.com/os4AjoNSjZ

— HELLO! Canada (@HelloCanada) September 15, 2024