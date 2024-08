Ella es la nueva conquista de Ben Affleck tras terminar con Jennifer López

Ben Affleck ha estado pasando tiempo con la hija de 36 años de del político Robert F. Kennedy Jr., en medio de su divorcio de Jennifer López.

Según reveló Page Six, una fuente confirmó que había visto al actor y a Kick Kennedy en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills y en otros lugares populares que frecuentan las celebridades.

Aún no se revelan más detalles sobre la relación de ambos; sin embargo, en redes sociales aseguran que es su nueva conquista pues “él busca alguien que no acaparé tanto la atención”.

El medio reportó que Kick se negó a hacer comentarios al respecto, mientras que los representantes de Affleck no respondieron a su solicitud de entrevista.

Who is Kick Kennedy? Meet Ben Affleck’s new acquaintance amid Jennifer Lopez divorce https://t.co/JKcI1cWhX9 pic.twitter.com/2wRUNowJoz

— Page Six (@PageSix) August 26, 2024